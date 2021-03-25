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Жена Мамаева решила сделать подтяжку ягодиц после заявления о разводе

Жена Мамаева решила сделать подтяжку ягодиц после заявления о разводе

31-летняя Алана Мамаева недавно обвинила своего мужа в новой измене, выложив фото его предполагаемой любовницы из Испании по имени Ирен. После скандала звезда инстаграма решила сделать подтяжку ягодиц, сообщает "Стархит".

Недавно Алана все-таки приняла решение расстаться с Павлом Мамаевым, выступающим в настоящее время за футбольный клуб "Ростов". Официальное заявление о разводе со спортсменом его супруга сделала в Stories. После случившегося звезда инстаграма призналась в прямом эфире, что теперь собирается сделать свою пятую точку более аппетитной.

Просыпаюсь однажды, а кожа мне говорит: "До свидания!" И я по рекомендации одного хирурга решила сделать себе эту процедуру. Она не увеличивает ягодицы, а подтягивает кожу. Ягодицы становятся упругими и красивыми, а не престарелыми и дряблыми.

Заявившая о разводе с известным российским футболистом Алана Мамаева откровенно рассказала, что сейчас чувствует.

Внутреннее состояние нестабильно в любом случае. Я — инициатор развода. На Пашу зла не держу, просто немножко его ненавижу. Конечно, обида не проходит так быстро.

Напомним, жена Павла Мамаева ранее опубликовала в Stories серию постов, посвятив их поведению футболиста. "Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана.

Жена Павла Мамаева считает, что футболист якобы изменил ей с 29-летней испанкой по имени Ирен. Алана опубликовала в Stories фото удостоверения личности девушки, которую она заподозрила в связи со своим супругом. По словам жены Мамаева, знакомые рассказали ей о похождениях супруга в перерывах между его тренировками.

После скандальных постов жена Павла Мамаева была доставлена в одну из московских больниц из-за отравления таблетками. В настоящее время полиция ведет проверку.

"Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка", — заявил журналистам источник в правоохранительных органах.

Напомним, звездная пара состоит в браке с 2013 года и воспитывает дочь. В 2018 году Алана узнала после ареста спортсмена, что он изменял ей, однако в конце концов приняла решение простить мужа и сохранить семью.

Как писал NEWSTES, ранее жена Мамаева обвинила его предполагаемую любовницу в эскорте и пожаловалась на угрозы.

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По материалам: uposters.ru
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