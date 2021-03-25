Жених Алены Савкиной не хочет общаться с экс-участниками

Вадим Карасев

Алена Савкина радуется тому, что ее отношения с Ильей Семиным восстановились. Она уверяет, что в планах свадьба, а им все пророчат детей. Алена счастлива, и все бы ничего, но отказываться от общения с коллегами по телестройке она не готова, а Илья Семин не торопится с ними знакомиться. И даже когда представляется случай играть в одной команде, держится в стороне.

«Опа, кто здесь? Мы готовы. Как нам назвать команду?», - радостно спрашивали экс-участники.

Алену Савкину вместе с женихом и несколькими коллегами по телестройке пригласили принять участие в квесте. По словам Алены, в столице есть свой Форт Боярд, и они приняли предложение встретиться со своими страхами. Компанию Алене и Илье составили супруги Купины и Даниил Сахнов, жаловавшийся на то, что начал лысеть, но не испугавшийся тараканов и змей, пишет newstes.ru.К сожалению, Илья не так обрадовался встрече с бывшими героями, как Алена. И чтобы его не приняли за их товарища, все время держался в стороне. Его не впечатлили ни веселые Леша Купин с Майей Донцовой, ни лысеющий Даня, ни сама Алена в их компании. Чтобы избежать любых ассоциаций с экс-участниками, Семин не просто отошел подальше, но и ушел во вторую команду.Алене такое поведение избранника не понравилось, но ее возмущение не произвело на него впечатления. Возможно, Семин слишком хорошо помнит, что экс-участников в последнее время не дают и их вылазки заканчиваются обычно сломанными носами и другими повреждениями. Зачем ему нужно, чтобы его принимали за одного из них?В последнее время экс-участники почему-то вызывают агрессию со стороны окружающих. Арай Чобанян, Дима Чайков, Рома Гриценко, Никита Уманский, кто дальше? Собственная безопасность для Ильи важнее, чем готовность уступить Савкиной. С учетом того, что он насмехался над ней в сторис во время их ссоры, Савкина выбрала не лучшего спутника жизни?