Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного убийцу

Вадим Карасев

Эван ПитерсФото: Globallookpress.com

Американский актер Эван Питерс, известный по сериалам «Ванда/Вижн» и «Американская история ужасов», сыграет серийного убийцу и каннибала Джеффри Дамера в шоу «Монстр». Об этом сообщает Variety.

В новом проекте Райана Мерфи также снимется Нисси Нэш, знакомая широкой аудитории по «Королевам крика». Артистка сыграет роль Гленды Кливленд — соседки маньяка, которая первой заметила его подозрительное поведение. Также в «Монстре» появятся родители «миллуокского каннибала» — ими станут актеры Пенелопа Энн Миллер и Ричард Дженкинс.

Отмечается, что сериал расскажет историю Дамера глазами его жертв и поднимет вопрос недостаточной внимательности полиции к белым подозреваемым. Известно, что убийцу-каннибала задерживали как минимум десять раз и каждый раз он уходил от ответственности.

Ранее стало известно об актерском составе второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Отмечалось, что роль Дийкстры сыграет шотландский актер Грэм Мактавиш, известный по трилогии Питера Джексона «Хоббит». В персонажей Риенса и Нэннеке перевоплотятся звезды шоу «Бриджертоны» Крис Фултон и Аджоа Андох.