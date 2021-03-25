Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного убийцу

Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного убийцу

Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного убийцуЭван ПитерсФото: Globallookpress.com

Американский актер Эван Питерс, известный по сериалам «Ванда/Вижн» и «Американская история ужасов», сыграет серийного убийцу и каннибала Джеффри Дамера в шоу «Монстр». Об этом сообщает Variety.

В новом проекте Райана Мерфи также снимется Нисси Нэш, знакомая широкой аудитории по «Королевам крика». Артистка сыграет роль Гленды Кливленд — соседки маньяка, которая первой заметила его подозрительное поведение. Также в «Монстре» появятся родители «миллуокского каннибала» — ими станут актеры Пенелопа Энн Миллер и Ричард Дженкинс.

Отмечается, что сериал расскажет историю Дамера глазами его жертв и поднимет вопрос недостаточной внимательности полиции к белым подозреваемым. Известно, что убийцу-каннибала задерживали как минимум десять раз и каждый раз он уходил от ответственности.

Ранее стало известно об актерском составе второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Отмечалось, что роль Дийкстры сыграет шотландский актер Грэм Мактавиш, известный по трилогии Питера Джексона «Хоббит». В персонажей Риенса и Нэннеке перевоплотятся звезды шоу «Бриджертоны» Крис Фултон и Аджоа Андох.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Clubhouse для Android может выйти уже через пару месяцев
Clubhouse для Android может выйти уже через пару месяцев
Американский журналист Херш сыронизировал по поводу неудачного проката Трусовой
Американский журналист Херш сыронизировал по поводу неудачного
В Белоруссии запустили промышленное производство вакцины «Спутник V»
В Белоруссии запустили промышленное производство вакцины «Спутник V»
В Севастополе бывшего главу ГЖИ задержали за взятку в 1,6 млн рублей
В Севастополе бывшего главу ГЖИ задержали за взятку в 1,6 млн рублей
Электрокары Tesla Model 3 подорожали до уровня февральских цен
Электрокары Tesla Model 3 подорожали до уровня февральских цен
Леонид Кравчук публично вакцинировался от ковида
Леонид Кравчук публично вакцинировался от ковида
В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22
Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного убийцу
Звезда «Американской истории ужасов» и «Ванда/Вижн» сыграет серийного
Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался бессилен»
Вдова Бориса Грачевского: «Обращалась к психологу, но он оказался
Мама Виталия Гогунского впервые прокомментировала скандал сына с бывшей женой
Мама Виталия Гогунского впервые прокомментировала скандал сына с
Дочь Александра Серова устроила ему трогательный праздник в честь дня рождения — видео
Дочь Александра Серова устроила ему трогательный праздник в честь дня
Остались 15-летняя дочь и 8-летний сын: шахтер погиб в Белозерском
Остались 15-летняя дочь и 8-летний сын: шахтер погиб в Белозерском

Топ на сегодня

"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Еще по теме

Вышел тизер и название 10-го сезона «Американской истории ужасов»
Настоящий триллер: На съемочной площадке ВВС произошло убийство
Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"
Стала известна судьба седьмого сезона «Американской истории ужасов»