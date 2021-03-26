19-летняя супермодель Кайя Гербер сыграет в 10 сезоне «Американской истории ужасов»

Анастасия Иванова

В 10-м сезон АИУ, одну из ролей исполнит супермодель Кайя Гербер. Это подтвердил Мёрфи. Создатель хоррор-сериала опубликовал фото с подписью:

«Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединяется к семье American Horror Story».

Роль в AHS станет первой телевизионной ролью Гербер, ранее она работала только моделью.

Мёрфи недавно подтвердил, что предстоящий сезон AHS будет разделен на две тематические истории, объявив официальное название сезона сериала «Двойной сеанс».

AHS получила зеленый свет на три сезона в январе 2020 года, поэтому какая бы сюжетная линия ни была следующей, это не будет последним сезоном.

В 10 сезоне «Американской истории ужасов» примут участие: Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс, Финн Уиттрок, Фрэнсис Конрой и Маколей Калкин.

Премьера состоится на FX в 2021 году.

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