Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

19-летняя супермодель Кайя Гербер сыграет в 10 сезоне «Американской истории ужасов»

В 10-м сезон АИУ, одну из ролей исполнит супермодель Кайя Гербер. Это подтвердил Мёрфи. Создатель хоррор-сериала опубликовал фото с подписью:

«Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединяется к семье American Horror Story».

Роль в AHS станет первой телевизионной ролью Гербер, ранее она работала только моделью.

Мёрфи недавно подтвердил, что предстоящий сезон AHS будет разделен на две тематические истории, объявив официальное название сезона сериала «Двойной сеанс».

AHS получила зеленый свет на три сезона в январе 2020 года, поэтому какая бы сюжетная линия ни была следующей, это не будет последним сезоном.

В 10 сезоне «Американской истории ужасов» примут участие: Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс, Финн Уиттрок, Фрэнсис Конрой и Маколей Калкин.

Премьера состоится на FX в 2021 году.

Сообщение 19-летняя супермодель Кайя Гербер сыграет в 10 сезоне «Американской истории ужасов» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Popular Mechanics: США раскрыли «огромную проблему» F-35
Popular Mechanics: США раскрыли «огромную проблему» F-35
Polityka: бумажное супероружие Путина
Polityka: бумажное супероружие Путина
Бесплатная образовательная платформа «Академия Вассермана» начнет работать 26 марта
Бесплатная образовательная платформа «Академия Вассермана» начнет
В Петербурге на продажу выставили квартиру Сергея Довлатова за 200 млн рублей
В Петербурге на продажу выставили квартиру Сергея Довлатова за 200
19-летняя супермодель Кайя Гербер сыграет в 10 сезоне «Американской истории ужасов»
19-летняя супермодель Кайя Гербер сыграет в 10 сезоне «Американской
США нашли новое слабое место Китая
США нашли новое слабое место Китая
Google Translate по-разному перевел одинаковые фразы про Путина и Байдена
Google Translate по-разному перевел одинаковые фразы про Путина и
Российская 5G-сеть поставила европейский рекорд по скорости
Российская 5G-сеть поставила европейский рекорд по скорости
Сенат США впервые утвердил кандидатуру высокопоставленного чиновника — открытого трансгендера
Сенат США впервые утвердил кандидатуру высокопоставленного чиновника
В Москве открылся Первый электоральный форум
В Москве открылся Первый электоральный форум
«Постоянно ругались с Ильей Соболевым»: Алексей Смирнов объяснил, почему распалось звездное трио Comedy Club
«Постоянно ругались с Ильей Соболевым»: Алексей Смирнов объяснил,
Боевики «ДНР» возмутились словами Поклонской и требуют больше не выдвигать ее в Госдуму
Боевики «ДНР» возмутились словами Поклонской и требуют больше

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступлении
Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступлении

Еще по теме

Вышел тизер и название 10-го сезона «Американской истории ужасов»
У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в новом сезоне "Американской истории ужасов"
Синди Кроуфорд рассказала, как дочь Кайя Гербер раскритиковала ее из-за Instagram
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с детьми провели выходные на пляже Малибу