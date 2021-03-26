Актер сериала «Папины дочки» Михаил Казаков рассказал об угрозах в свой адрес из-за ревности

Алексей Вольцев

Исполнитель роли двоечника Ильи Полежайкина в популярном ранее сериале «Папины дочки» Михаил Казаков в прошлом году получил серьезные травмы, полученные в ходе осмотре места для съемок кинофильма. Актер, поднимаясь по пожарной лестнице внезапно упал с 12-метровой высоты.

Однако, по его собственным словам, это могло быть также покушением на убийство. Актер также подчеркнул, что часто ему приходят весьма недоброжелательные сообщения, продолжающие поступать даже после трагического случая.

Михаил сейчас подозревает в этом Виталия Елисова, который ревновал к нему свою супругу.

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