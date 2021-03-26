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Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к Юрию Яковлеву»

Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к Юрию Яковлеву»

В молодости актриса пользовалась большой популярностью у мужчин, но панически боялась принимать от них ухаживания из-за деспотичного супруга, оператора Гасана Тутунова. Однажды муж Алефтины Евдокимовой приревновал ее к Юрию Яковлеву, после чего артистка приняла решение о разводе.


В списке ухажеров Алефтины Николаевны числились такие импозантные артисты, как Иосиф Кобзон, Александр Пороховщиков. Знаки внимания актрисе оказывал и Юрий Яковлев, за что она впоследствии и поплатилась...

«Как-то муж приехал ко мне на съемки, стал меня трясти, говорить разные гадости... После этого не могла сниматься дальше — все время рыдала. Режиссер был в ужасе. Уже тогда мне надо было уйти от Гасана, но я не сделала этого. Как-то супруг нашел у меня записку от Яковлева, где было написано: «Спасибо за тот чудесный вечер». После этого муж проверял с фонариком мое тело — выискивал на нем засосы. С тех пор началась моя ненависть к супругу», — вспомнила 81-летняя артистка на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

К слову, Тутунов сам был неверен супруге, о чем та прекрасно знала, но закрывала на это глаза, пытаясь сохранить семью. Евдокимова продолжила жить с тираном под одной крышей и после того, как тот поднял на нее руку.

«Муж дал мне по лицу, я ударилась ухом о стену и — сразу оглохла! Он до того обнаглел, что привел к нам домой свою женщину. Эта девица плакала у нас. Гасан не давал мне развода... А еще он все тащил из дома — вплоть до пылесоса...» — поделилась жуткими подробностями семейной жизни Алефтина Николаевна.

Благо, актрисе удалось расстаться с избранником, а произошло это лишь спустя 14 лет с момента свадьбы.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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