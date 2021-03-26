Байден обеспокоился тесными связями между Россией и Турцией

Вадим Карасев

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита глав государств и правительств Евросоюза (ЕС), заявил о своей обеспокоенности тесными связями между Россией и Турцией. Об этом сообщает ТАСС.

Также он обеспокоился «отступлением» Анкары от демократии.

Американский лидер выразил надежду на большую координацию, особенно в вопросах энергетики и областях, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта. Помимо прочего, Байден заявил лидерам стран ЕС о своем желании видеть «здоровую конкуренцию с Китаем».

Ранее Байден во время пресс-конференции назвал вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова своим главным приоритетом во внешней политике. Он заявил, что осуждает последние ракетные пуски КНДР и пообещал соответствующий ответ.

Первая полноформатная пресс-конференция, которую Байден дал в качестве президента, состоялась в четверг, 25 марта. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.