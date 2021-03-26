Байден поставил новую цель для вакцинации США от коронавируса
Сегодня, 00:35 Лидия Мартынова
На данный момент в США ведется вакцинация жителей страны препаратами компании Phizer и Moderna, сообщают РИА Новости.
В мае новый президент США сообщил, что опередит свой план по вакцинации американцев от COVID-19.
Также Джо Байден надеется, что к концу апреля откроется большая часть учебных заведений.
Сообщение Байден поставил новую цель для вакцинации США от коронавируса появились сначала на Информационное агентство "SM News".
По материалам: sm.news