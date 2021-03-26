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Бесплатная образовательная платформа «Академия Вассермана» начнет работать 26 марта

Новая образовательная платформа «Академия Вассермана» начнет работать в пятницу, 26 марта. Об этом сообщил публицист Анатолий Вассерман.

“Сайт заполняют материалами, в пятницу они будут доступны в полном объеме. Мы планируем постоянно их дополнять”, – сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что обучение в режиме онлайн будет доступно для всех пользователей интернета бесплатно.

Кроме того, Вассерман пояснил, что над созданием образовательных материалов он работал вместе с коллегами по интеллектуальному клубу. Разделы портала включают лекции, логические задачи, тесты и методики для тренировки мозга и памяти.


Адрес «Академии Вассермана» в интернете – wasserman.su. После регистрации пользователям предложат узнать свой персональный «Индекс Вассермана» – суммарный показатель достижений, пройденных тестов и активности на платформе.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Вассерман обвинил телеведущего Малахова во лжи и прекратил участие в его программах.

Сообщение Бесплатная образовательная платформа «Академия Вассермана» начнет работать 26 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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