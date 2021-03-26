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Боевики «ДНР» возмутились словами Поклонской и требуют больше не выдвигать ее в Госдуму

Боевики «ДНР» возмутились словами Поклонской и требуют больше не выдвигать ее в Госдуму

После того, как бывшая крымская прокурорша Наталья Поклонская в интервью на рос ТВ заявила, что «русский мир» принес на Донбасс гибель, мрак и разруху, так называемая «Общественная палата ДНР» обратилась к «главе» оккупированного Крыма Сергею Аксенову с требованием не выдвигать Поклонскую в депутаты Госдумы.

Представители «ДНР» считают, что она «оскорбила память» погибших боевиков и потому не достойна «представлять интересы русского народа».

«Власти республик» также возмутились словами Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели. Он поспешили заявить, что «их путь в Российскую Федерацию».

Бывшую прокуроршу, которую называли одним из символов «крымской весны», обвинили в утверждении, что «Украина вынудила Крым вернуться в состав России». В оккупированном Донбассе отметили, что «данная противоречивость непозволительна политику ее уровня».

Напомним, на недавнем заседании СНБО Украина ввела санкции в отношении бывших высокопоставленных украинских и российских чиновников, экс-нардепов, бизнесменов, а также военных. В их число попала и Наталья Поклонская.

Украина

По материалам: fakty.ua
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