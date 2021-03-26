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Британские СМИ извинились перед Абрамовичем

Британские СМИ извинились перед АбрамовичемФото: John Sibley / Reuters

Британские СМИ извинились перед владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем за ранее опубликованные материалы о нем. Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на заявление клуба.

Абрамович добился опровержения ранее опубликованных сведений.

Газета The Times 30 января сообщала, что Абрамовича лишили британского гражданства, и утверждала о связях миллиардера с российским руководством. Издание признало, что сведения были ошибочными, и извинилось перед Абрамовичем. Извинения принесла и газета Daily Mail, опубликовавшая материал со ссылкой на The Times.

Также извинилась за статью от 6 февраля The Independent, признав, что Абрамович не связан с финансовым благосостоянием правительства России. Все три издания выплатят Абрамовичу компенсацию, которую он намерен направить «на борьбу с расизмом и дискриминацией».

Ранее издательская компания HarperCollins ответила на иск российского миллиардера Романа Абрамовича, связанный с выпущенной ею книгой «Люди Путина». Компания и автор книги Кэтрин Белтон заявили, что представители миллиардера не пошли с ними на контакт.

Абрамович 22 марта заявил о клевете на него в книге «Люди Путина» и подал в суд на выпустившую ее издательскую компанию HarperCollins. По мнению миллиардера, в частности, в книге ложно утверждается, что он действовал коррумпированно, а также выдвигается «ложная информация» о покупке им футбольного клуба «Челси» и его деятельности.

В феврале британская газета The Independent извинилась перед Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что против миллиардера надо ввести санкции. Издание сообщило, что «ошибочно опубликовало утверждения» руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонида Волкова о том, что Абрамович — «носильщик чемоданов с незаконными богатствами президента Путина».

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По материалам: lenta.ru
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