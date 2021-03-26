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ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в интернете

ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в интернете

В Центризбиркоме создадут специальную рабочую группу, которая будет реагировать на жалобы о незаконной агитации в интернете, заявил член комиссии Антон Лопатин в ходе Первого Всероссийского электорального экспертного форума.

Как отметил Лопатин, "эта норма не для того, чтобы все начали выискивать, мониторить, писать и завалить тем самым Роскомнадзор". По его словам, в Центризбиркоме "будет создана рабочая группа, которая будет как раз следить за этой нормой".

Он добавил, что рабочая группа будет реагировать на жалобы, поступившие в ЦИК, а не заниматься мониторингом.

"Будет коллегиальным органом приниматься решение, и лишь тогда отправляться запрос в Роскомнадзор, который будет принимать соответствующее решение", — сказал Лопатин.

I Всероссийский электоральный экспертный форум проводится ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" совместно с Общественной палатой РФ для представителей профессионального экспертного сообщества. В работе форума принимают участие специалисты самых разных сфер: электоральные юристы, правозащитники, социологи, общественные деятели, политологи и журналисты. Форум проходит 25–26 марта на территории "Дизайн-отеля" в Москве.

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По материалам: uposters.ru
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