"Гей, и что?": Дробыш раскрыл, кто из его артистов является гомосексуалистом

Вадим Карасев

54-летний Виктор Дробыш признался, что занимается группой, солистом которой является молодой человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом продюсер рассказал в шоу "Алена, блин!" на Youtube-канале Super.

По словам Виктора Дробыша, один из участников группы NGM, название которой расшифровывают как "Не говори маме", является геем.



"Я создал группу "Не говори маме", и один участник хочет сделать coming out. Его зовут Влад. Он не возражает, если все будут знать, а мне как-то все равно. Да, среди них есть гей, и что? Он не может быть артистом? <...> И, если я из тысячи выбираю людей, с которыми хочу работать, артистов по их таланту, значит, это говорит о моей толерантности в первую очередь", — цитирует продюсера "Экспресс-газета".



При этом Виктор Дробыш недоброжелательно настроен по отношению к людям, которые пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Есть другая история, с которой я борюсь, — если человек пропагандирует это, пытается навязать всем историю, что надо так, а не по-другому. Плюс отпускаются и доходят до того, что хотят совратить кого-нибудь молодого.

Около года назад Виктор Дробыш заявил в программе "Однажды" на НТВ, что некоторые российские олигархи предпринимают попытки "купить славу" для собственных любовников, прося известного композитора и продюсера помочь в раскрутке исполнителей.

"Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно... Я не знаю, как сказать... петрушит", — замялся во время интервью заслуженный артист РФ.

По словам Виктора Дробыша, он отказывается от сотрудничества с артистом, если не видит у него какого-либо потенциала.

Я могу, например, гордиться и с удовольствием всем открыто говорить, что за какую-нибудь песню с "Бурановскими бабушками" я заработал несколько сотен тысяч долларов. Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая.

Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин вспомнил, как продюсировал любовников олигархов.