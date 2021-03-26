"Гей, и что?": Дробыш раскрыл, кто из его артистов является гомосексуалистом
54-летний Виктор Дробыш признался, что занимается группой, солистом которой является молодой человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом продюсер рассказал в шоу "Алена, блин!" на Youtube-канале Super.
По словам Виктора Дробыша, один из участников группы NGM, название которой расшифровывают как "Не говори маме", является геем.
"Я создал группу "Не говори маме", и один участник хочет сделать coming out. Его зовут Влад. Он не возражает, если все будут знать, а мне как-то все равно. Да, среди них есть гей, и что? Он не может быть артистом? <...> И, если я из тысячи выбираю людей, с которыми хочу работать, артистов по их таланту, значит, это говорит о моей толерантности в первую очередь", — цитирует продюсера "Экспресс-газета".
При этом Виктор Дробыш недоброжелательно настроен по отношению к людям, которые пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Около года назад Виктор Дробыш заявил в программе "Однажды" на НТВ, что некоторые российские олигархи предпринимают попытки "купить славу" для собственных любовников, прося известного композитора и продюсера помочь в раскрутке исполнителей.
"Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно... Я не знаю, как сказать... петрушит", — замялся во время интервью заслуженный артист РФ.
По словам Виктора Дробыша, он отказывается от сотрудничества с артистом, если не видит у него какого-либо потенциала.
Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин вспомнил, как продюсировал любовников олигархов.