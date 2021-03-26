ГИБДД уберет из экзамена на водительские права два упражнения

Вадим Карасев

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В ГИБДД решили убрать из практического экзамена на водительские права два упражнения — «змейку» и повороты на 90 градусов. Об этом заявил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, от этих упражнений пришлось отказаться в связи с тем, что в условиях «города» выполнить их не представляется возможным — только на «площадке», которую отменят с 1 апреля 2021 года.

«Останутся четыре обязательных упражнения: движение на уклоне, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка. Все эти навыки можно проверить в движении по городу. Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов», — сказал Мишуров.

23 марта глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приеме экзамена на водительские права. Согласно тексту приказа, изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

По новым правилам, практический экзамен по вождению будет сдаваться в один день. «Площадку» и «город» решили объединить в один экзамен. Кроме того, у сотрудников ГИБДД теперь не будет установленных маршрутов, а в машине помимо экзаменатора и кандидата в водители смогут находиться и другие люди. Это делается для обеспечения прозрачности процедуры экзамена.