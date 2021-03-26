Идентификации пользователей соцсетей по паспорту не будет: Роскомнадзор отказался от подобной идеи

Влада Некрасова

Механизм действий при регистрации на интернет-площадках планируется осуществить следующим образом: потенциальным пользователям предоставят выбор – заключить договор на согласие обработки персональных данных с оператором платформы, либо непосредственно с Роскомнадзором.

Если пользователь выбирает второй вариант, то он должен будет передать ведомству свои паспортные данные, адрес прописки, номер телефона и иную дополнительную информацию.

Вышла новая версия приказа на сайте Роскомнадзора, где убрали требования оставлять персональные данные при регистрации. Сейчас ведомство рекомендует проходить регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации «ЕСИА», использовав при этом портал «Госуслуг».

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