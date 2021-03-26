Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Идентификации пользователей соцсетей по паспорту не будет: Роскомнадзор отказался от подобной идеи

Идентификации пользователей соцсетей по паспорту не будет: Роскомнадзор отказался от подобной идеи

Механизм действий при регистрации на интернет-площадках планируется осуществить следующим образом: потенциальным пользователям предоставят выбор – заключить договор на согласие обработки персональных данных с оператором платформы, либо непосредственно с Роскомнадзором.

Если пользователь выбирает второй вариант, то он должен будет передать ведомству свои паспортные данные, адрес прописки, номер телефона и иную дополнительную информацию.

Вышла новая версия приказа на сайте Роскомнадзора, где убрали требования оставлять персональные данные при регистрации. Сейчас ведомство рекомендует проходить регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации «ЕСИА», использовав при этом портал «Госуслуг».

Сообщение Идентификации пользователей соцсетей по паспорту не будет: Роскомнадзор отказался от подобной идеи появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В МВД назвали самые грубые ошибки на экзамене по вождению
В МВД назвали самые грубые ошибки на экзамене по вождению
Мишустин пообедал за одним столом с принцем Чарльзом
Мишустин пообедал за одним столом с принцем Чарльзом
Раскрыты подробности об экипаже разбившегося под Калининградом вертолета
Раскрыты подробности об экипаже разбившегося под Калининградом
Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к Юрию Яковлеву»
Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к
В купальнике за 2 тысячи и с синяками на бедрах: Дана Борисова устроила жаркие танцы
В купальнике за 2 тысячи и с синяками на бедрах: Дана Борисова
Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов
Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов
Россиян предупредили о слежке через смартфоны
Россиян предупредили о слежке через смартфоны
ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в интернете
ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в
В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал последовать его примеру
В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал
Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает
Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она
Путину пересказали цитату про суслика из фильма «ДМБ»
Путину пересказали цитату про суслика из фильма «ДМБ»
Байден обеспокоился тесными связями между Россией и Турцией
Байден обеспокоился тесными связями между Россией и Турцией

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста в Белорусси
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии

Еще по теме

Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор передумал пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации новых аккаунтов
В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспорту