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Киевскому общественному транспорту разрешили перевозить больше пассажиров

Киевскому общественному транспорту разрешили перевозить больше пассажиров

С 26 марта в «краснозонном» Киеве разрешили наземному общественному транспорту перевозить больше пассажиров. Такое решение приняла постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в «Киевпасстрансе». ️

Теперь в наземном транспорте, кроме сидячих пассажиров, разрешено перевозить и определенное количество стоячих пассажиров. Общее количество людей должно составлять половину от общей вместимости транспортного средства.

«Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости», — говорится в сообщении.

Напомним, с 27 марта киевские перевозчики собирались увеличить стоимость проезда в «маршрутках» с 8 до 10 гривен, чтобы покрыть затраты на подорожавшее топливо и зарплату водителям.

Фото liga.net/

Украина

По материалам: fakty.ua
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