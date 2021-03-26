Киевскому общественному транспорту разрешили перевозить больше пассажиров

Влада Некрасова

С 26 марта в «краснозонном» Киеве разрешили наземному общественному транспорту перевозить больше пассажиров. Такое решение приняла постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в «Киевпасстрансе». ️

Теперь в наземном транспорте, кроме сидячих пассажиров, разрешено перевозить и определенное количество стоячих пассажиров. Общее количество людей должно составлять половину от общей вместимости транспортного средства.

«Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости», — говорится в сообщении.

Напомним, с 27 марта киевские перевозчики собирались увеличить стоимость проезда в «маршрутках» с 8 до 10 гривен, чтобы покрыть затраты на подорожавшее топливо и зарплату водителям.

Фото liga.net/