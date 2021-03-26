Китайцы начали бойкот H&M и Nike

Вадим Карасев

Фото: FLORENCE LO / Reuters

Китайская общественность начала бойкотировать товары компаний H&M и Nike из-за их отказа использовать хлопок из Синьцзян и обвинений в адрес властей Китая в преследованиях мусульман-уйгуров и использовании рабской силы. Об этом пишет Global Times.

Пользователи сети устроили акцию в поддержку отечественного производителя, делясь под хэштегом «Я поддерживаю синьцзянский хлопок» своим опытом покупки изделий и публикуя их фотографии. Кроме того, материнская компания сети торговых центров в столице Синьцзяна Урумчи Wuikatimes, в котором есть магазин H&M, потребовала от бренда извиниться перед синьцзянцами. В ответ на комментарий пользователя, призывающего торговый центр закрыть магазин H&M, администрация ответила: «Сделаем завтра».

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай отвергает ложь и слухи в целях нападения на КНР и нанесения вреда ее интересам, передает ТАСС. «Китайский народ не приемлет того, чтобы некоторые компании пытались навредить КНР, в то время как зарабатывают здесь деньги», — сказала она, подчеркнув, что «хлопок из Синьцзяна — один из самых лучших в мире», а утверждения о принудительном труде в Синьцзяне — «ложь, сфабрикованная антикитайскими силами с целью очернить Китай».

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров. 22 марта Китай ввел жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе. Санкции затронули 10 индивидуальных лиц и четыре организации из Брюсселя.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute писал, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Это первый раз, когда обвинения против КНР анализировало негосударственное предприятие.