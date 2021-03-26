Лунный день сегодня 26 марта 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика переменчива, и ее влияние зависит также от положения небесных тел. Рекомендации астрологов помогут избежать проблем и провести даже самый неблагоприятный день успешно.

Пятничный день нельзя назвать благополучным и безмятежным. Астрологи предупреждают о том, что соединение Солнца и Венеры будет влиять на настроение, причем не лучшим образом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее настроиться на успех, чтобы на волне позитива с легкостью пройти через трудности и достичь нужных высот.

Фаза Луны: 13 лунные сутки растущая Луна проведет в Знаке Девы. Это время можно бы было назвать успешным, однако астрологи предупреждают о частых перепадах настроения, которые будут мешать выполнению повседневных дел. День важно начать и завершить улыбкой, чтобы не привлекать ненужных проблем.

Магнитные бури 26 марта: солнечная активность будет минимальной. Магнитосфера земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

оптимистичный настрой;осторожность;внимание к деталям;завершение текущих дел;практичность.потакание вредным привычкам;спешка;агрессия;халатность;риски.

В пятницу заниматься домашними делами слишком долго не имеет смысла — есть риск попасть во власть дурного настроения, которое приведет к плачевным последствиям. Астрологии рекомендуют выполнять лишь те дела, которые необходимы, оставив рутину на более благоприятное по энергетике время.

Что надеть в эту пятницу

Пятничный день пройдет позитивно, если выбрать ту гамму цветов, которая приносит удовольствие. На этот день не стоит планировать лишь кричащих расцветок, которые могут повлиять на настроение, а в остальном каждый волен одеваться так, как подсказывает интуиция. Астрологи отмечают, что удачу 26 марта принесут бирюзовые и голубые оттенки, а от неприятностей уберегут украшения из серебра. Талисманами этого дня станут опал, хризолит и гиацинт.

Любовь и отношения 26 марта

Пятница — не лучшее время для выяснения отношений. Союз Венеры и Солнца будет мешать встраиванию отношений, поэтому парам важно сохранять доброжелательность и отказаться от любых проявлений агрессии. Так получится избежать ненужных конфликтов и выяснения отношений, которые могут привести в том числе к разрыву.

Поиск любви в эти сутки может завершиться полным разочарованием, однако отчаиваться не стоит. Взамен активным знакомствам можно провести время с пользой и помедитировать, привлекая любовь.

Финансы и работа в 13 лунный день

Пятница — время для завершения текущей работы. В этот день новые начинания могут завести в тупик, поэтому астрологи рекомендуют заняться планированием, чтобы вовремя устранить ошибки и неточности. Финансовая активность в эти сутки под вопросом — есть риск остаться без средств к существованию, спустив накопления на незначительные мелочи. В этот день ценится рациональный подход к тратам.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сохранить оптимистичный настрой в пятницу получится, если начинать день с позитивных мыслей и улыбки. Так будет проще справляться с временными неурядицами и привлекать удачу. Здоровью ю в эти сутки ничто не угрожает, однако профилактику простудных заболеваний сбрасывать со счетов не стоит, как и успокаивающие травяные сборы. С их помощью получится избежать перепадов настроения и ненужных конфликтов.