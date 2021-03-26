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Лунный календарь стрижки волос на апрель 2021 года

Лунный календарь стрижки волос на апрель 2021 года

Стричь волосы лучше всего в благоприятные дни, чтобы привлекать в жизнь только позитивные события. Астрологи помогут выбрать оптимальное время в апреле, чтобы записаться к своему парикмахеру.


Каждая стрижка волос — это не просто создание нового образа, но и возможность измениться внутренне. Стричь локоны эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в определенное время, чтобы использовать энергетически сильные дни себе во благо. Каждая стрижка будет ритуалом, приносящим успех и процветание, если прислушаться к советам астрологов.

1, 2 апреля: начало апреля убывающая Луна проведет в Стрельце. Это время подходит для подравнивания локонов. Новые прически астрологи рекомендуют не делать, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

3, 4 и 5 апреля: Луна перемещается в созвездие Козерога, и самым удачным днем для смены имиджа будет 5 число. Сделанная в этот день стрижка не только будет радовать длительное время, но и привлечет удачу. В остальные дни за локонами лучше ухаживать.

6, 7 апреля: Луна продолжает убывать, перемещаясь в Знак Водолея. Это время подходит для смены прически. Тем, кто хочет поскорее избавиться от проблем, астрологи рекомендуют ассиметричные стрижки.

8, 9 апреля: стареющая Луна в Рыбах. Эти дни не подходят для стрижки из-за вероятности спровоцировать череду неудач и секущиеся кончики. В это время локоны нуждаются в поддержке, которую можно оказать благодаря питательным маскам.


10, 11 и 12 апреля: Луна в Овне — довольно агрессивное сочетание, однако стричь локоны можно 10 числа, если хочется поскорее справиться с трудностями. 11 и 12 апреля, во время Новолуния, локоны лучше не тревожить, чтобы исключить перепады настроения и ненужную агрессию.

13, 14 апреля: рост Луны начинается в созвездии Тельца. Это время идеально для кардинальных перемен. Новые стрижки помогут обрести уверенность, без проблем привлечь в жизнь позитивные перемены и финансовое благополучие.

15, 16 и 17 апреля: ночное светило продолжает набираться сил в Близнецах. Оптимальным временем для записи к стилисту астрологи называют 15 и 17 числа. В эти дни благодаря стрижке получится привлечь любовь. 16 апреля локонам потребуется перерыв и щадящий уход.

18, 19 апреля: Луна продолжает расти, перемещаясь в созвездие Рака. Стричь волосы под влиянием этого союза нежелательно: есть риск повредить локоны и спровоцировать появление перхоти, избавиться от которой будет проблематично.

20, 21 и 22 апреля: Луна во Льве — прекрасное сочетание для тех, кто задумал перемены. Стрижка волос в любой из этих дней поможет поверить в себя, получить дополнительный импульс к активным действиям и без труда дать отпор недоброжелателям.

23, 24 апреля: растущая Луна перемещается в Знак Девы. Стричь волосы 24 числа — к счастью и удаче. Тем, кто решится на стрижку 23 апреля, нужно быть готовыми к мелким неурядицам.


25, 26 апреля: Луна в Весах — время неспешной стабильности, и тем, кто пока не готов менять жизнь, стоит воздержаться от смены прически.

27, 28 апреля: 27 апреля наступит Полнолуние, во время которого локоны стричь нельзя, иначе удача отвернется. Убывание Луны в Скорпионе — также неблагоприятное время. Пару дней лучше воздержаться от кардинальных перемен и довериться интуиции.

29, 30 апреля: стареющая Луна в Стрельце — время для корректировки уже имеющейся стрижки. Новый образ вряд ли принесет успех, ведь он может разонравиться уже через пару часов после смены прически.

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По материалам: dailyhoro.ru
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