Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 марта 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах, их энергетике и влиянии их на судьбу человечества и каждого человека в отдельности. Эксперты в этой области рассказали, что нас ожидает в этот день.

В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вспомнить о пользе одиночества. Именно в уединении будет скрываться истина. Умение побыть наедине с собой отлично скажется на принятии решений, ведь никто не будет навязывать вам свое мнение.

Число-покровитель 26 марта 2021 года

Складываем все цифры даты 26.03.2021 и в конце прибавляем число 5 — порядковый номер дня недели. Получаем: 2+6+0+3+2+0+2+1+5=21. 2+1=3. Сегодня миром правил Тройка. Это число духовного происхождения. Оно руководит внутренними процессами нашей души. Это значит, что символом этого дня станет бабочка. Она олицетворяет собой легкость, непорочность и красоту.





Важные события 26 марта из прошлого

26 марта 1812 года землетрясение в Венесуэле разрушило город Каракас;В этот день в 1999 году появился компьютерный червь «Melissa», который нанес огромный вред сотням тысяч компьютеров по всему миру.

В этот день стоит быть осторожнее во время путешествий. Вероятны срывы планов. Также нужно осторожнее пользоваться интернетом, так как возможно повышение активности среди киберпреступников. Проанализировав важнейшие события прошлых лет 26 марта, эксперты пришли к выводу о том, что сегодня лучше не посещать людных мест.

Советы нумерологов на эту пятницу

Постарайтесь подольше пребывать в уединении. Это тот день, когда точно не стоит много общаться с незнакомцами и делиться со всеми своими эмоциями, чувствами. Также не стоит рассказывать о своих планах.

Займитесь духовными практиками. Это могут быть медитации, молитвы. Можно посещать храм, общаться с высшими силами.

День хорош для размеренного отдыха, легких физических нагрузок. Не стоит перегружать себя работой.

Постарайтесь выразить свою индивидуальность созданием необычного образа. Сегодня лучше не выбирать яркие цвета, а сосредоточиться на необычных мелочах, нестандартных комбинациях стилей в одежде.

Главные талисманы 26 марта

Бабочка — главный символ этого дня, но самыми сильными цветами будут черный и серый. Сегодня желательно не экспериментировать. Черный и серый оттенки помогут сосредоточить внимание на самом важном.

Птичье перо. Если у вас есть перо дома, то обязательно положите его в сумку, когда пойдете по делам или на работу. Птичье перо — символ легкости, как и бабочка.

Платиновые украшения. Энергетика этого металла крайне дружелюбна и провоцирует в людях появление доброты, открытости.