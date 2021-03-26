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Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых

Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых

Национальная платежная система "Мир" запустит сервис Mir Tips. Он позволит оставлять чаевые сразу при безналичной оплате счета в ресторане или кафе, рассказал глава компании Владимир Комлев.

"Очень всем понятный случай, когда в ресторане вы должны давать чаевые, и не всегда есть возможности переводить их безналично удобно. Мы недавно буквально, понимая, что такая востребованная есть потребность в выдаче наличных, мы сделали, как мы считаем, очень удобный сервис. Он называется Mir Tips, он сейчас запускается", — уточнил Комлев во время выступления на Junior PayTech Forum 2021.

Планируется, что при использовании сервиса сумма основного чека уйдет на счет заведения, а деньги сверх нее пойдут автоматически на карту официанта. 

Ранее NEWSTES писал, что "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки.

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По материалам: uposters.ru
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