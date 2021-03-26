Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых

Вадим Карасев

Национальная платежная система "Мир" запустит сервис Mir Tips. Он позволит оставлять чаевые сразу при безналичной оплате счета в ресторане или кафе, рассказал глава компании Владимир Комлев.

"Очень всем понятный случай, когда в ресторане вы должны давать чаевые, и не всегда есть возможности переводить их безналично удобно. Мы недавно буквально, понимая, что такая востребованная есть потребность в выдаче наличных, мы сделали, как мы считаем, очень удобный сервис. Он называется Mir Tips, он сейчас запускается", — уточнил Комлев во время выступления на Junior PayTech Forum 2021.

Планируется, что при использовании сервиса сумма основного чека уйдет на счет заведения, а деньги сверх нее пойдут автоматически на карту официанта.

Ранее NEWSTES писал, что "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки.