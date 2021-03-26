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Polityka: бумажное супероружие Путина

Как сообщает портал inosmi.ru, согласно мнению автора польского издания Polityka до сих пор неизвестно существует ли то супероружие, созданием которого хвастается Россия. Автором в данном случае приводится в пример проект типа “Посейдон”.

Проект “Посейдон” в западной прессе называется «торпедой конца света», связано это с тем что торпеда обладает ядерной боеголовкой мощностью от 2 до 100 мегатонн. При это длина торпеды – 24 метра. Однако, страх США вызывает вовсе не габариты подводного комплекса, а радиус поражения и скорость в 200 километров в час. Информация о проекте стала доступна для общественности примерно 5 лет назад.

Однако, до сих пор непонятно есть ли в реальности прототип. Правда, по некоторым источникам “Посейдон”появится на службе к 2027 году в количестве 32 штук. Однако, несмотря на такие заявление страны Запада все же сомневаются, что такое оружие сможет появиться у России. Поэтому на данный момент остается только ждать.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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