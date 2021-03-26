Popular Mechanics: США раскрыли «огромную проблему» F-35

Анастасия Иванова

Как сообщает портал Lenta.ru, издание Popular Mechanics поделилось информацией о том, что программу американских истребителей F-35 Lightning II можно назвать настоящим фиаско.

Авторы статьи ссылаются в своем заявлении на слова члена Палаты представителей США Джона Гараменди, который заявил что на данный момент приобретается гораздо больше самолетов, чем имеются возможности их обслуживания. Поэтом возникают серьезные проблемы со старыми истребителями.

Как сообщают авторы статьи, не исключено, что Гараменди имел в виду слишком высокую стоимость летного часа истребителя. Так, для самолетов 5-го поколения она составляет 55 тыс. долларов. При этом летный час истребителей 4-го поколения стоит 27 тыс. долларов. Однако, авторы издания выдвигают и другое предположение. По их мнению речь может идти о том, что целесообразнее закупить истребители 4-го поколения, чем модернизировать старые F-35 Lightning II.

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