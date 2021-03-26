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«Постоянно ругались с Ильей Соболевым»: Алексей Смирнов объяснил, почему распалось звездное трио Comedy Club

«Постоянно ругались с Ильей Соболевым»: Алексей Смирнов объяснил, почему распалось звездное трио Comedy Club

Трио «Смирнов, Иванов, Соболев» появилось на сцене популярного шоу в 2013 году. Объединение дуэта «Быдло» с Ильей Соболевым многим показалось удачным решением, ведь у артистов одинаковая любовь к абсурдному юмору. Однако Алексей признался, что схожесть характеров, напротив, сыграла с ними злую шутку.


37-летний Алексей Смирнов признался, что с этого года больше не появится на сцене Comedy Club, где выступал в составе трио «Смирнов, Иванов, Соболев». По словам артиста, расставание с ТВ-проектом прошло на мирной ноте и связано с загруженностью в ходе работы над «Внутри Лапенко». Звезда выступает сценаристом популярного Интернет-сериала, поэтому не хочет пока отвлекаться на сторонние дела.

Впрочем, не обошлось и без скандальных подробностей. Оказалось, что у комика накалялись отношения с партнером по трио — Ильей Соболевым. «Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Мы вроде как два одинаковых человека в отношении к чему-то, а в чем-то вообще полярные. Я постоянно орал, и он тоже», — откровенничал Алексей в разговоре со Славой Комиссаренко.

Тем не менее, он отметил, что недомолвки в команде никогда не переходили в большой конфликт. Ребята попросту не могли прийти к общему видению при подготовке номеров. «Но сейчас у него все хорошо, и у меня нормально. Просто вдвоем не могли существовать. Вот и все», — заявил шоумен.

Ведущий YouTube-подкаста «Время от времени» поинтересовался, удавалось ли разрядить обстановку третьему участнику проекта Антону Иванову. Однако, по словам звезды, они с Ильей были слишком темпераментами людьми. «Как он разрядит? Когда я и Соболь просто орем. Что сказать в этот момент? Нас сложно охладить. Но мы понимали, что у нас проблемы. Не было шушуканий: «Вот он мне не нравится». Все было открыто. Просто срались, а потом перестали… Бывало, разругаемся, а потом выходим и выступаем», — вспоминал сценарист.

Напомним, что Смирнов еще ранее запомнился зрителям благодаря дуэту «Быдло», который блистал в «Убойной лиге». Артист признался, что не был расстроен закрытием шоу. Кроме того, звезда тогда активно готовился к поступлению на режиссерские курсы, но так и не смог поступить. Несмотря на провал, Алексей все же смог ворваться в мир кинематографа. За его плечами ряд работ над телесериалами, а главным проектом сейчас является «Внутри Лапенко». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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