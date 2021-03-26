Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пушков ответил на призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс»

Пушков ответил на призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс»

Пушков ответил на призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс»Алексей ПушковФото: пресс-служба Совфеда России / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на призыв властей Украины отказаться от слова «Донбасс». Он написал в своем Telegram-канале, что Донбасс никогда не имел никакого отношения к Украине.

Так он прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что «никакого Донбасса нет».

«Но раз нет, то и нечего Киеву на него зариться. Оставьте людей в покое. Жители большей части Донбасса и не хотят быть в составе Украины — российские паспорта получают. Как ни странно, но в одном Данилов прав: Донбасс никогда не имел никакого отношения к собственно Украине и территориям, заселенным украинцами», — подчеркнул сенатор.

Пушков заключил, что Донбасс всегда был русским. «Нет его в украинских документах — и не надо. Самому Донбассу — не надо», — написал он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слово «Донбасс» не встречается ни в одном нормативно-правовом документе Украины. Он утверждает, что «эта дефиниция» навязывается Российской Федерацией. «Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — добавил чиновник.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В МВД назвали самые грубые ошибки на экзамене по вождению
В МВД назвали самые грубые ошибки на экзамене по вождению
Мишустин пообедал за одним столом с принцем Чарльзом
Мишустин пообедал за одним столом с принцем Чарльзом
Раскрыты подробности об экипаже разбившегося под Калининградом вертолета
Раскрыты подробности об экипаже разбившегося под Калининградом
Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к Юрию Яковлеву»
Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к
В купальнике за 2 тысячи и с синяками на бедрах: Дана Борисова устроила жаркие танцы
В купальнике за 2 тысячи и с синяками на бедрах: Дана Борисова
Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов
Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов
Россиян предупредили о слежке через смартфоны
Россиян предупредили о слежке через смартфоны
ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в интернете
ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в
В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал последовать его примеру
В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал
Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает
Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она
Путину пересказали цитату про суслика из фильма «ДМБ»
Путину пересказали цитату про суслика из фильма «ДМБ»
Байден обеспокоился тесными связями между Россией и Турцией
Байден обеспокоился тесными связями между Россией и Турцией

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста в Белорусси
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии

Еще по теме

Глава СНБО Украины Данилов призвал отказаться от топонима «Донбасс»
Пушков ответил на протест Украины
Пушков ответил на заявление Порошенко по миротворцам
Пушков прокомментировал намерения США отправить миротворцев в Донбасс