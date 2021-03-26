Путину пересказали цитату про суслика из фильма «ДМБ»

Вадим Карасев

Владимир Путин и Александр Федоров

Президенту России Владимиру Путину пересказали знаменитую цитату из комедии Романа Качанова «ДМБ». Он посетил здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве в ходе встречи с работниками культуры, видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул №3».

Основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров провел экскурсию для главы государства, в ходе которой привел в пример сцену из фильма.

Федоров рассказал Путину, что в фильме есть «замечательный момент», в котором разговаривают «прапорщик-переросток» и солдат. «Видишь суслика? — Нет. — А он там есть!» — привел цитату артист. Затем Федоров пояснил, что такая же ситуация и с театрами, где играют дети: «Они есть, и их нет».

Ранее Путин заявил, что в настоящий момент существует мода на фильмы с «оголтелыми нквдшниками».

В 2016 году глава государства признался, что любит патриотические фильмы и картины, снятые по классическим сюжетам. Он назвал шедевром ленту «Война и мир» Сергея Бондарчука и отметил, что иностранные кинематографисты довольно часто обращаются к классическим русским сюжетам, приведя в пример британский сериал «Война и мир».