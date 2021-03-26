Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ретро-фото мамы Трояновой и проблемы Галич со здоровьем: новости из соцсетей звезд

Ретро-фото мамы Трояновой и проблемы Галич со здоровьем: новости из соцсетей звезд

Ретро-фото мамы Трояновой и проблемы Галич со здоровьем: новости из соцсетей звезд

25 марта звезды были особенно откровенны с фанатами. Так, Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась на последних сроках беременности, а Надежда Сысоева раскрыла творческие планы.


Среди тех звезд, которые решились на неожиданную откровенность оказалась Яна Троянова. Актриса крайне редко публикует семейные снимки, но на этот раз она поделилась раритетным фото матери. «С днем рождения, родная. Знаю, что ты мной гордишься», — подписала кадр звезда.

Напомним, что мама Трояновой скончалась в 2015 году. В то время актриса уже вовсю покоряла Москву, и родительница успела увидеть успех дочери.

Ида Галич, которая в феврале прошлого года впервые стала матерью, решила рассказать об одном из самых тревожных дней своей беременности. Тогда звезда находилась на седьмом месяце, и у нее произошло воспаление миомы.

«Я ушла с прямого эфира, потому что стало плохо. Потом пришла в себя и довела эфир. Оказалось, что моя миома воспалилась, и к ней перестал поступать воздух. Это было довольно опасно на таком большом сроке», — поделилась телеведущая.

Одна из близких подруг Галич Надежда Сысоева тоже рассказала поклонникам важную новость, но она оказалась сугубо положительной. Оказывается, артистка впервые исполнила главную роль в полнометражном фильме. «Ну, вот они супер новости! Спасибо Илье Куликову за доверие. Надо ли рассказывать, как я безумно счастлива?» — заявила юмористка.

Многие поклонники переживали, что после закрытия Comedy Woman Надежде будет сложно реализоваться в профессии. Теперь же очевидно, что никаких проблем с работой у знаменитости нет.

Об остальных важных новостях из жизни звезд можно узнать из нашего видеоролика. Там как всегда много ярких подробностей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Байден назвал самую неотложную проблему США
Байден назвал самую неотложную проблему США
МИД России заявил об историческом минимуме в отношениях с Канадой
МИД России заявил об историческом минимуме в отношениях с Канадой
Сильный ливень ожидается в Москве к концу марта
Сильный ливень ожидается в Москве к концу марта
Санкт- Петербург ожидает третью волну Covid-19
Санкт- Петербург ожидает третью волну Covid-19
Байден поставил новую цель для вакцинации США от коронавируса
Байден поставил новую цель для вакцинации США от коронавируса
Актер сериала «Папины дочки» Михаил Казаков рассказал об угрозах в свой адрес из-за ревности
Актер сериала «Папины дочки» Михаил Казаков рассказал об угрозах в
В Якутске начнется трехдневное голосование на досрочных выборах главы города
В Якутске начнется трехдневное голосование на досрочных выборах главы
"Гей, и что?": Дробыш раскрыл, кто из его артистов является гомосексуалистом
"Гей, и что?": Дробыш раскрыл, кто из его артистов является
Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых
Платежная система "Мир" запустит сервис для чаевых
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Ретро-фото мамы Трояновой и проблемы Галич со здоровьем: новости из соцсетей звезд
Ретро-фото мамы Трояновой и проблемы Галич со здоровьем: новости из
Роскошно и со вкусом: экскурсия по особняку звезды «Клона» Джованны Антонелли
Роскошно и со вкусом: экскурсия по особняку звезды «Клона» Джованны

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста в Белорусси
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста

Еще по теме

Ида Галич рассказала об опасном осложнении во время беременности
Ида Галич о своей беременности: «Опухоль, киста, малыш не перевернулся»
Беременная Ида Галич сильно поправилась
YouTube-звезда Ида Галич впервые стала мамой