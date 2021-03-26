Ретро-фото мамы Трояновой и проблемы Галич со здоровьем: новости из соцсетей звезд

Анастасия Иванова

25 марта звезды были особенно откровенны с фанатами. Так, Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась на последних сроках беременности, а Надежда Сысоева раскрыла творческие планы.

Среди тех звезд, которые решились на неожиданную откровенность оказалась Яна Троянова. Актриса крайне редко публикует семейные снимки, но на этот раз она поделилась раритетным фото матери. «С днем рождения, родная. Знаю, что ты мной гордишься», — подписала кадр звезда.

Напомним, что мама Трояновой скончалась в 2015 году. В то время актриса уже вовсю покоряла Москву, и родительница успела увидеть успех дочери.

Ида Галич, которая в феврале прошлого года впервые стала матерью, решила рассказать об одном из самых тревожных дней своей беременности. Тогда звезда находилась на седьмом месяце, и у нее произошло воспаление миомы.

«Я ушла с прямого эфира, потому что стало плохо. Потом пришла в себя и довела эфир. Оказалось, что моя миома воспалилась, и к ней перестал поступать воздух. Это было довольно опасно на таком большом сроке», — поделилась телеведущая.

Одна из близких подруг Галич Надежда Сысоева тоже рассказала поклонникам важную новость, но она оказалась сугубо положительной. Оказывается, артистка впервые исполнила главную роль в полнометражном фильме. «Ну, вот они супер новости! Спасибо Илье Куликову за доверие. Надо ли рассказывать, как я безумно счастлива?» — заявила юмористка.

Многие поклонники переживали, что после закрытия Comedy Woman Надежде будет сложно реализоваться в профессии. Теперь же очевидно, что никаких проблем с работой у знаменитости нет.

Об остальных важных новостях из жизни звезд можно узнать из нашего видеоролика. Там как всегда много ярких подробностей.