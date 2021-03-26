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Роскошно и со вкусом: экскурсия по особняку звезды «Клона» Джованны Антонелли

Роскошно и со вкусом: экскурсия по особняку звезды «Клона» Джованны Антонелли

Джованна Антонелли показала гостиную, столовую и детскую в своем доме. Актриса долго занималась обустройством комнат, чтобы сделать их уютными и комфортными для жизни.


45-летняя Джованна Антонелли — одна из самых востребованных актрис Бразилии. После съемок в сериалах «Семейные узы» и «Клон» брюнетка стала любимицей зрителей со всего мира. Несмотря на мечты о карьере в Голливуде, Джованна продолжает жить и работать в Рио-де-Жанейро.

Особняк звезды расположен в элитном районе мегаполиса, где всегда тихо и безопасно. Это просторный дом в два этажа с большим садом и бассейном. Антонелли сама занималась обустройством особняка, но не без помощи опытных дизайнеров.

«У нас часто бывают гости, приезжают родственники. Изначально разместить всех в маленькой гостиной было сложно. Поэтому мы решили расширить эту зону, сделать ее более светлой, просторной. Сейчас все мы можем здесь собраться», — похвасталась артистка.

В гостиной действительно много света благодаря огромным панорамным окнам. Из помещения можно выйти в сад — именно там семья любит проводить совместные выходные. «Также я специально оставила место для кресел возле окон. Здесь я могу посидеть в тишине, побыть наедине с собой. Это очень ценные для меня минуты», — подчеркнула звезда.

Рядом с гостиной расположена кухня, оформленная в темных тонах. Из-за насыщенного рабочего графика у Джованны не всегда есть время на готовку. И все же актриса любит проводить время в этом уголке вместе с двумя дочерьми.

Кстати, у девочек есть своя комната, оформленная в бело-розовой гамме. Дизайн этого помещения оказался минималистичным, но Джованна подчеркнула, что наследницы обожают эту часть дома.

А вот сын Антонелли от Мурилу Бенисиу 15-летний Пьетро имеет отдельную комнату. Ее обустройством юноша занимался сам, и, уважая право наследника на личное пространство, Джованна не стала показывать помещение.

Сейчас звезда абсолютно довольна тем, как выглядит ее особняк. Общаясь с журналистами, она призналась, что любит бывать дома, поскольку только здесь она может по-настоящему расслабиться после тяжелых съемок.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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