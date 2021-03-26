Россиян предупредили о слежке через смартфоны

Вадим Карасев

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что популярный поисковик Google следит за пользователями с помощью специального сервиса. Это может быть небезопасно — сторонний человек имеет возможность получить доступ к конфиденциальной информации.

Эксперт напомнил о сервисе "Google Хронология", фиксирующем места, в которых находился пользователь в тот или иной момент времени. Такие данные собираются на основе информации от GPS в смартфонах. Приложение тесно связано с другими функциями системы, и взлом одного даст доступ ко многим другим.

"Взлом посторонним человеком "Google Хронологии" может привести к компрометации личной информации, а учитывая синхронизацию с учетной записью Google, одновременно со взломом можно лишиться также почты и других сервисов", — передает слова Бодрова "Российская газета".

По словам специалиста, лучше всего отключить слежку. Для этого нужно зайти в настройки аккаунта Google или "Google Карты", перейти на вкладку "Личные данные" и найти там "Хронологию". Также в настройках профиля стоит выключить "Историю приложений и веб-поиска".

Однако Google не единственная компания, собирающая данные о пользователях. Чтобы полностью избавиться от слежки, придется купить кнопочный телефон, заключил эксперт.