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Российская 5G-сеть поставила европейский рекорд по скорости

Российская 5G-сеть поставила европейский рекорд по скорости

Российская пилотная мобильная сеть пятого поколения, запущенная в Москве оператором МТС совместно с Motorola и Qualcomm, поставила европейский рекорд по скорости загрузки данных — она превысила 4 Гбит/с (512 Мб/с).

В пресс-службе оператора рассказали, что тесты проводились в indoor-режиме в лаборатории МТС в единственном разрешенном на сегодня диапазоне 5G в России — 24,25–27,5 ГГц (n258). Он же будет применяться в Европе.

"Тестирование проводилось на оборудовании Ericsson Radio System — базовых станциях Ericsson AIR 1281 с полосой сигнала 800 МГц в режиме агрегации восьми несущих", — уточнили в пресс-службе.

В качестве подопытного экземпляра выступил смартфон Motorola Edge+, который свободно продается в России. Результат признали рекордным среди коммерческих телефонов, уже поступивших в магазины РФ и Европы.

Как сообщал NEWSTES, ранее страны НАТО выступили против 5G в России — это может привести к проблемам у военных самолетов, бортовые системы которых используют тот же диапазон.

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По материалам: uposters.ru
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