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Российская пара впервые за восемь лет выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Российская пара впервые за восемь лет выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

В Стокгольме закончились соревнования в парном фигурном катании в рамках чемпионата мира. Победу одержали наши молодые дебютанты Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидировали после короткой программы. Отрыв от ближайших преследователей, китайских звезд Суй Вэнцзин и Хань Цун, был довольно серьезным — целых три балла. Однако итоги соревнований зависели от произвольной программы — и результаты стали неожиданными.

Александра и Дмитрий совершили несколько досадных ошибок и заняли лишь третье место. Но расстраиваться не стоит, ведь золото все равно осталось за Россией — Анастасия Мишина и Александр Галлямов поднимаются на первую ступень пьедестала!

Владимир Морозов и Евгения Тарасова вышли на лед с произвольной программой под вокальную композицию «Адажио» в исполнении Димаша Кудайбергена — чемпионы России, которые в Челябинске были идеальны в каждом движении, в этот раз не смогли показать лучшее исполнение номера. Сначала у Жени произошла обидная ошибка в каскаде, а потом, на выбросе, она коснулась рукой льда. Нельзя не отметить, что последний год выдался для ребят тяжелым — пара переболела коронавирусом, более того, Вова лечил вывих руки. В итоге, они лишь четвертые.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина, наши молодые дебютанты, замахнулись на We are the champions группы Queen — и музыка оказалась пророческой для них! Чистый прокат с одной небольшой помаркой, самая высокая техническая составляющая — Илья Авербух остался в восторге от выступления — в ожидании оценок он засыпал Настю и Сашу комплиментами, отметив смелость партнеров и их открытость к любым экспериментам.

Поклонники до последнего надеялись, что и Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым удастся побороться за медали. Однако отставание в четыре балла от ближайших конкурентов не оставило звездам шанса.

Напомним, что российские спортсмены в последний раз завоевывали золото на Чемпионате мира по фигурному катанию в 2013 году. Тогда победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков. После этого представители нашей страны трижды становились вторыми, но подняться на первую ступеньку никак не могли.

В ближайшие дни в Стокгольме пройдут финальные соревнования в танцах на льду, мужском и женском фигурном катании. В последней дисциплине Россия может рассчитывать сразу на две медали: после короткой программы Анна Щербакова с большим отрывом идет первой, а Елизавета Туктамышева третьей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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