Российский посол заявил о нехватке времени для ссор с США

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о нехватке времени для ссор с США. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», — сказал он журналистам. В частности, дипломат отметил важность сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией, напомнив, что Москва уже неоднократно подчеркивала свою готовность к совместной работе в этой сфере.

Посол также рассказал, что не знает, когда вернется в Вашингтон. По его словам, решение по этому вопросу будет принимать его руководство. «Не я решаю. Я же не в отпуск приехал. Меня вызвали, чтобы провести анализ, поговорить о будущем», — рассказал Антонов.

Российский посол прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью американского президента Джо Байдена в воскресенье, 21 марта. В МИД рассказали, что Антонова вызвали для обсуждения отношений между Россией и Штатами. В ведомстве отметили, что сроки консультаций с Антоновым «займут столько, сколько нужно». Дипломат уже провел встречи в МИД и Госдуме.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента. Путин ответил на это фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.