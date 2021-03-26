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Санкт- Петербург ожидает третью волну Covid-19

Андрей Саран, первый замглавы городского комитета по здравоохранению предположил, что третья волна может накрыть Петербург в конце апреля, мая и начале июня, сообщают ТААС.

Замглавы объясняет, что пик заболевших в Санкт-Петербурге был осенью прошлого года, поэтому к маю, апрелю иммунитет у жителей города может ослабнуть. Также еще одной причиной возобновления роста заболевания Covid-19 Андрей Саран считает новые штампы вируса.

Сообщение Санкт- Петербург ожидает третью волну Covid-19 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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