Сенат США впервые утвердил кандидатуру высокопоставленного чиновника — открытого трансгендера

Вадим Карасев

Сенат США утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Она стала первой трансгендерной личностью на таком высоком посту в Америке.

Левин, педиатр по образованию, возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании с 2017 года. Власти штата отметили ее активную работу в период пандемии, и в январе президент Байден выдвинул ее на пост помощника министра здравоохранения США. За утверждение ее кандидатуры проголосовали 52 члена сената, 48 высказались против. Теперь она будет следить за работой отделений министерства и реализацией его программ по стране.

Трансгендерный переход доктор завершила в 2011 году. Спустя два года после этого последовал развод с бывшей супругой. От этого брака осталось двое детей — мальчик и девочка.

Ранее NEWSTES писал, что одного из кандидатов на выдвижение в президенты США от демпартии Пита Путтиджича назначили министром транспорта. Он стал первым открытым геем на посту федерального министра.