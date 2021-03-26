Сильный ливень ожидается в Москве к концу марта

Лидия Мартынова

Синоптики обещают до 10 миллиметров осадков за день. Также по прогнозам относительно сухая погода сменится сильными осадками в виде дождя. Половодье не ожидается из-за относительно сухой погоды.

Синоптик Евгений Тишковец обещает улучшение экологии в городе и наступление весенней теплой погоды после проливных дождей, сообщают РИА Новости.

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