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Сильный ливень ожидается в Москве к концу марта

Синоптики обещают до 10 миллиметров осадков за день. Также по прогнозам относительно сухая погода сменится сильными осадками в виде дождя. Половодье не ожидается из-за относительно сухой погоды.

Синоптик Евгений Тишковец обещает улучшение экологии в городе и наступление весенней теплой погоды после проливных дождей, сообщают РИА Новости.

Сообщение Сильный ливень ожидается в Москве к концу марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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