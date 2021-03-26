Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Собянин оценил систему здравоохранения в Москве в период пандемии

Собянин оценил систему здравоохранения в Москве в период пандемии

Собянин оценил систему здравоохранения в Москве в период пандемииФото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил систему здравоохранения в столице в период пандемии коронавирусной инфекции в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы держимся практически на одной планке — небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», — отметил он.

По словам Собянина, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что в городе выросла доля заболевших коронавирусом среди пожилого населения, которое потенциально находится в зоне риска.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев заявил, что ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к середине лета, но только при стабильном снижении заболевших и активной вакцинации. По его словам, ситуация в Москве стабилизировалась, но необходимо, чтобы подобная тенденция стала стабильной.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В МВД назвали самые грубые ошибки на экзамене по вождению
В МВД назвали самые грубые ошибки на экзамене по вождению
Мишустин пообедал за одним столом с принцем Чарльзом
Мишустин пообедал за одним столом с принцем Чарльзом
Раскрыты подробности об экипаже разбившегося под Калининградом вертолета
Раскрыты подробности об экипаже разбившегося под Калининградом
Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к Юрию Яковлеву»
Алефтина Евдокимова: «Муж выискивал на мне засосы из-за ревности к
В купальнике за 2 тысячи и с синяками на бедрах: Дана Борисова устроила жаркие танцы
В купальнике за 2 тысячи и с синяками на бедрах: Дана Борисова
Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов
Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов
Россиян предупредили о слежке через смартфоны
Россиян предупредили о слежке через смартфоны
ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в интернете
ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на незаконную агитацию в
В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал последовать его примеру
В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал
Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает
Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она
Путину пересказали цитату про суслика из фильма «ДМБ»
Путину пересказали цитату про суслика из фильма «ДМБ»
Байден обеспокоился тесными связями между Россией и Турцией
Байден обеспокоился тесными связями между Россией и Турцией

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста в Белорусси
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии

Еще по теме

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Ситуация по Covid-19 в Москве ухудшается, ограничения могут вернуть
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых