Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Вадим Карасев

В Москве выросла доля пожилых горожан среди заболевших COVID-19. Об этом в интервью ВГТРК сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник отметил хороший уровень коллективного иммунитета среди москвичей.



Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной. Плюс добавилась вакцинация, и сегодня ситуация действительно стабильна. Доля заболеваний, мы видим, что стала больше среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций мы видим, что там больше пожилых людей. У них нет противопоказаний для постановки вакцины, и это было бы для них спасением.

С 8 марта домашний режим для москвичей старше 65 лет стал рекомендательным, а их социальные карты были разблокированы.

Ранее NEWSTES писал, что в Москве прививку от коронавируса сделал 96-летний ветеран Василий Пронин.

Программа вакцинации стартовала в Москве 5 декабря. Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, или в частных медцентрах.

Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский", "Ривьера", "Дубровка", "Круг", "Домодедовский", "Тройка", "Кунцево-Плаза", "РИО Ленинский". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

