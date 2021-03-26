США нашли новое слабое место Китая

Вадим Карасев

Фото: Aly Song / Reuters

Власти США нашли новое слабое место в экономике Китая, пишет CNBC. Они пригрозили запретить биржевые торги акциями технологических компаний из азиатской страны, после чего их котировки обвалились.

25 марта Гонконгская биржа остановила торги акциями сразу четырех компаний из технологического сектора: маркетплейсов Alibaba и JD.com, поисковика Baidu и разработчика игр NetEase. Причиной стало резкое снижение стоимости их бумаг — до четырех процентов в рамках одной сессии.