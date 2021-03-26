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В Черногории испугались отправки слитых данных ЦРУ в Россию

В Черногории испугались отправки слитых данных ЦРУ в РоссиюФото: Andrew Harnik / AP

В Черногории испугались того, что слитые данные о сотрудниках ЦРУ могли отправить в Россию, пишет Pobjeda со ссылкой на дипломатические источники. Речь идет об информации от главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Черногории Деяна Вукшича.

Вукшич передал официальный документ комитету по безопасности и обороне черногорского парламента. Там, в числе прочих данных, были указаны имена и фамилии агентов ЦРУ. Издание утверждает, что в числе сотрудников комитета есть симпатизирующие России и Сербии, а значит, эта информация могла попасть в Белград, а оттуда — в Москву.

Отмечается, что содержание предполагаемо слитого документа вряд ли удивит российские спецслужбы: скорее всего, для них оно станет подтверждением того, что им было и так известно. По данным газеты, прокуратура начала проверку в связи с предполагаемым сливом.

Другой инцидент, связанный со спецслужбами, произошел тремя днями ранее: сообщалось, что Болгария решила выслать двоих российских дипломатов в связи со шпионским скандалом.

В мире

По материалам: lenta.ru
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