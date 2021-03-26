В Якутске начнется трехдневное голосование на досрочных выборах главы города

Лидия Мартынова

Досрочные выборы главы Якутска пройдут в течение трёх дней — с 26 по 28 марта.

Ранее Сардана Авксентьева, первая женщина — мэр Якутска, победившая на выборах в сентябре 2018 года, заявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем. Якутская городская дума приняла её отставку 14 января.

Провести голосование на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск», назначенных на 28 марта 2021 года, в течение трёх дней подряд 26, 27, 28 марта 2021 года с 08:00 до 20:00 ежедневно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что глава Якутии стал первым губернатором в соцсети Clubhouse.

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