В купальнике за 2 тысячи и с синяками на бедрах: Дана Борисова устроила жаркие танцы

Анастасия Иванова

Звезда «Армейского магазина» не перестает удивлять публику. На сей раз телеведущая вдохновилась песней Димы Билана «Про белые розы» и пустилась под нее в пляс, продемонстрировав свою аппетитную фигуру в купальнике.

44-летняя теледива не стесняется не только своего тела, но и вполне охотно делится с подписчиками о том, что покупает вещи в масс-маркетах. Борисова продемонстрировала все свои достоинства и изъяны в фигуре.

«Танцую, как могу. Я за бодипозитив. Купальник H&M, новая коллекция, стоимость —1990 рублей, синяки на бедрах — следы от липолитика. Убирала ушки на бедрах любимым способом. Люблю вас, радуюсь долгожданному отпуску. Всем солнца в ленту!» — написала в своем Instagram звезда.

Пользователи Сети по достоинству оценили чувство юмора скандальной блондинки. «У вас такая же фигура, как и у меня, но я считала себя толстой. Теперь понимаю, что зря! Вы — огонь!»; «Хорошенькая, стройненькая. Спасибо за искренность!» — отметила благодарные подписчики Борисовой.