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В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал последовать его примеру

В Москве 96-летний ветеран привился от коронавируса и призвал последовать его примеру

В Москве 96-летний член совета старейшин Московского городского совета ветеранов Василий Гаврилович Пронин вакцинировался от COVID-19, сообщает столичный оперштаб.

Первый компонент вакцины я сделал в свой 96-летний день рождения. Я призываю людей старшего поколения не бояться вакцинироваться и понять, что только так мы сможем сохранить себя и здоровье окружающих.

Как писал NEWSTES, в январе прививку от коронавируса сделал 95-летний отец мэра столицы Сергея Собянина.

Программа вакцинации стартовала в Москве 5 декабря. Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, или в частных медцентрах.

Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский", "Ривьера", "Дубровка", "Круг", "Домодедовский", "Тройка", "Кунцево-Плаза", "РИО Ленинский". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.



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По материалам: uposters.ru
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