В Москве открылся Первый электоральный форум

Вадим Карасев

Первый Всероссийский электоральный экспертный форум открылся в Москве, сообщает пресс-служба ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

Участие в мероприятии примут 75 социологов, правозащитников, юристов, общественных деятелей, политологов и журналистов из 70 регионов РФ. Как отметил член Совета по правам человека при президенте Александр Брод, возглавляющий НОМ, актуальность проведения подобного мероприятия именно сейчас обусловлена приближающимся большим избирательным циклом. Так, в единый день голосования в сентябре россияне будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и глав девяти регионов страны, депутатов 39 региональных законодательных собраний и 11 представительных органов административных центров субъектов.

Брод указал на необходимость обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса, привлекая к этому в том числе институт общественных наблюдателей. "По сути, наш институт дополняет другие институты контроля за выборами: наблюдателей от кандидатов и от партий", — сказал представитель СПЧ.



Бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова отметила большой прогресс России в развитии избирательной системы."Сейчас выборы в стране организованы на очень высоком уровне, может быть, даже лучше, чем в некоторых странах Европы", — считает Чурдова.

По мнению президента Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) Александра Цинкера, Россия находится в числе мировых лидеров по внедрению в электоральный процесс цифровых технологий.