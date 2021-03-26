В Петербурге на продажу выставили квартиру Сергея Довлатова за 200 млн рублей

Анастасия Иванова

Как сообщает портал www.fontanka.ru, именно этим обстоятельством элитные апартаменты и привлекли к себе внимание, ведь квартира была выставлена на продажу в декабре 2021 года.

Правда, элитным жилье назвать совершенно нельзя, с точки зрения эстетики – страшненький коридор и совсем обычные места быта. В объявлении нет номера квартиры, однако по всей геолокации жилище в точности совпадает с местом проживания популярного Сергея Довлатова. Правда, риэлтор, который занимается продажей квартиры, утверждает что это вовсе не квартира Довлатова.

Кстати, по истории сайта ЦИАН можно узнать, что стартовая цена квартиры изначально была 42 млн. Руководитель фестиваля Сергея Довлатова «День Д» Анастасия Принцева сообщила, что это жилье является местом жительства Довлатова и поклонники творчества писателя желали бы его купить, но таких денег у них нет.

Сергей Довлатов проживал на улице Рубинштейна в доме №23 с 3-х лет, после того, как его родители вернулись в Ленинград из эвакуации. Уже став взрослым он перебрался в соседний дом по улице Рубинштейна № 22. И именно оттуда уехал в эмиграцию.

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