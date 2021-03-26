В «Зенит» планируют взять главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеку

Анастасия Иванова

«Охота» за Паулу Фонсекой ведётся не только у наших футболистов. Во главе своей команды известного португальца хотят видеть ещё, как минимум, три футбольных клуба: чешская «Славия», итальянские «Наполи» и «Фиорентина».

До того момента, как Фонсека начал сотрудничество с римским клубом, он был во главе «Браги», «Порты» и донецкого «Шахтера». В период работы с украинцами он три раза выигрывал чемпионат страны, и ещё три раза брал Суперкубок и Кубок Украины.

Напомним, что ранее «Зенит» попал в рейтинг лучших клубов десятилетия (по версии IFFHS).

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