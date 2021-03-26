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Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов

Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларовФото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Экспортные продажи российской вакцины от короанвирусной инфекции «Спутник V» по итогам года составят от нескольких сотен миллионов долларов до одного миллиарда долларов. Об этом сообщили руководители компаний Biocad Дмитрий Морозов и «Р-Фарм» Алексей Репик в беседе с «Известиями».

Отмечается, что в настоящее время суммы поставок довольно скромные, так как сейчас мощности работают по большей части на потребности внутреннего рынка. По мнению Репика, ощутимый рост поставок вакцины за рубеж начнется ближе к концу весны. «К концу лета сумма экспорта преодолеет отметку в один миллиард долларов», — отметил он.

По данным ФТС, показатели экспорта уже демонстрируют рост. Так, в декабре 2020 года продажи по таможенной категории «Прочие вакцины для людей» составили 11,5 миллиона долларов. «Спутник V» также входит в эту категорию, заявил директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов. В январе 2021 года продажи в группе «Прочие вакцины для людей» составили почти 14 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от коронавируса. По данным опроса компании YouGov, что 74 процента опрошенных осведомлены о российской вакцине. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech (69 процентов голосов), тройку замыкает вакцина AstraZeneca (60 процентов).

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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