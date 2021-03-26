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Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает

Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает

В четверг, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО «О Стратегии военной безопасности Украины». Указ № 121/2021 размещен на сайте главы государства.

В Офисе президента сообщили, что такой стратегический документ в Украине подготовлен впервые.

«Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает введение комплексного подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы нацбезопасности.

Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, прекращении временной оккупации Россией части территории Украины.

Отмечается, что реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО.

Стратегия является документом долгосрочного планирования. Ее положения лягут в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны. Также с учетом положений Стратегии будут разработаны оперативные планы и планы применения сил и средств составляющих сектора безопасности и обороны.

Документ также предусматривает отказ от срочной службы и переход армии на контракт.

Подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, на днях президент Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских граждан и компаний из РФ. Санкции вводятся на три года. В список попали крупнейшие российские телеканалы и интернет-ресурсы.

Украина

По материалам: fakty.ua
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