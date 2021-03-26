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Женский гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Женский гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Март подходит к завершению, и провести его окончание важно так, чтобы в апреле продолжить начатые дела. Рекомендации астрологов помогут представительницам Знаков Зодиака найти верный путь к успеху и обойти неудачи стороной.


Рекомендации астрологов, отраженные в женском гороскопе, помогут милым дамам взять инициативу в свои руки и провести очередную весеннюю неделю с успехов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всеми силами привлекать в жизнь позитивные перемены и меняться самим, чтобы удача была рядом, а невзгоды ушли в прошлое.

Женщина-Овен

Астрологи рекомендуют дамам-Овнам проявить свой характер, опираясь на свои лучшие качества. Любознательность и умение переключаться быстро позволят не упустить перспективных предложений в деловой среде, а обаяние и харизма приведут к новым знакомствам. Одинокие сердца смогу встретить свою любовь, если перестанут сомневаться в своих силах, а в семейных парах наступит идиллия, если прислушиваться к просьбам второй половинки.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам завершение марта и первые дни апреля покажутся сложными, но лишь в том случае, если не избавляться от блоков подсознания. Переходный период во второй весенний месяц принесет больше позитива, если самим настраиваться на него и каждый день начинать с аффирмаций. Утвердительные высказывания не только настроят на успех, но и на учат реагировать на обидчиков должным образом.


Женщина-Близнецы

Близнецам для новых успехов важно начать с обретения гармонии. Комплексная работа над собой поможет попрощаться со стереотипами, отжившими идеями и стрессом. В начале апреля дамам этого Знака астрологи рекомендуют направить силы на обучение и получение новых навыков. Благодаря интеллектуальному развитию получится привлечь в жизнь не только позитивные перемены, но и нужных людей.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам начать апрель с успеха поможет личный настрой. В конце марта важно запрограммировать сознание на достижение новых высот и не бояться ответственности. Эта неделя пройдет удачно, если не погружаться в себя слишком глубоко и не искать в себе несуществующих изъянов. Уверенность будет достигнута за счет ежедневных тренировок.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют использовать свои знания и умения по полной программе. Эта неделя будет удачной для любой работы и любых действий, если они направлены на созидание. Львицам важно помнить, что любые разрушительные действия или эмоции приведут к провалу, поэтому так важно держать себя в руках и вовремя справляться со стрессом.


Женщина-Дева

Девам конец марта может показаться сумбурным из-за большого количества дел. Астрологи рекомендуют успокоиться и не пытаться угнаться за двумя зайцами одновременно. Спешка также не приведет к успеху, а значит, нужно выполнят дела последовательно, и тогда удача непременно улыбнется. В конце недели появится время на себя, и Девы смогут отправиться на свидание.

Женщина-Весы

Дамам-Весам эта неделя принесет новые успехи, если не оставаться в стороне. Судьба будет предоставлять множество возможностей для того, чтобы дамы этого Знака смогли полностью раскрыть свои способности и пользоваться или для достижения новых высот. Улыбнется удача и в любви, если открыться навстречу светлому чувству.

Женщина-Скорпион

Дамам-Скорпионам астрологи рекомендуют меньше говорить и больше делать. На этой неделе есть риск столкнуться с недоброжелателями, которые, узнав о планах, могут навредить. Дамам этого Знака важно уметь защищать себя от их влияния и не распространяться о том, что задумано. Так получится избежать множества проблем.

Женщина-Стрелец

Дамы-Стрельцы смогут изменить жизнь к лучшему, если изменят к ней отношение. Начиная каждый день с позитивных установок будет проще справляться со стрессом и грустными мыслями. Успех ждет и тех прекрасных представительниц Знака, которые будут протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

Женщина-Козерог


У дам-козерогов начинается период, когда судьба будет баловать новыми возможностями. Астрологи рекомендуют внимательно следить за событиями и использовать женскую интуицию, чтобы не упустить своей удачи. Активность и доброжелательность приведут Козерогов к новым успехам.

Женщина-Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют начинать апрель с полноценного отдыха. Восстановить энергию важно для будущих побед, и дамам этого Знака можно выбрать время для того, чтобы полностью расслабиться и восполнить запас сил. Ближе к концу недели появится возможность обрести твердую почву под ногами и достичь очередной вершины.

Женщина-Рыбы

Дамы-Рыбы могут полностью положиться на свою интуицию. Внутренний голос поможет выбрать верный путь к успеху и не ошибиться в выборе партнеров. Внимание к деталям будет также важно, особенно если речь идет о новых достижениях в деловой среде. Активность и ответственность не дадут шансов конкурентам.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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