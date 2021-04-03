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После заседания СНБО десятки таможенников лишились работы

После заседания СНБО десятки таможенников лишились работы

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Совет национальной безопасности и обороны инициировал отстранение от обязанностей более 100 таможенников, включая 17 руководителей таможен и таможенных постов. Об этом Государственная таможенная служба сообщила в Facebook.

«На данный момент, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям», — говорится в сообщении.

Так, на сегодня в территориальных органах отстранены:


в Галицкой таможне — 46 работников;
в Закарпатской — 23 работника;
в Волынской — 23 работника;
в Одесской — 22 работника;
в Киевской — 8 работников;
в Буковинской — 3 работника.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украны принял решение о введении новых персональных санкций — в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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