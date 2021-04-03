Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Сознался сам: в Киеве задержали таксиста-продавца наркотиков

Сознался сам: в Киеве задержали таксиста-продавца наркотиков

Сознался сам: в Киеве задержали таксиста-продавца наркотиков

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Столичные правоохранители сообщили о подозрении водителю такси, который «по совместительству» сбывал клиентам наркотические средства. Задержали его во время патрулирования территории района на улице Приречной в Оболонском районе, сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Там сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Когда транспортное средство остановили для проверки документов, водитель на вопрос правоохранителей о наличии у него запрещенных предметов или веществ сообщил, что такие в салоне авто имеются.

После этого мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет, в котором находились 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. Свертки были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование. Вердикт экспертизы был однозначным — изъятые вещества являются наркотическими.

Изъятые наркотики

Наркодилером оказался 24-летний житель Запорожской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Таксист-наркодилер


Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2020 года в Киеве задержали таксиста Uber, у которого в салоне, помимо таблеток, были и шприцы с наркотическим веществом.


99 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Москве открылась выставка работ иконописца без рук Григория Журавлева
В Москве открылась выставка работ иконописца без рук Григория
Воспитанные или хамы? Как BTS ведут себя вне камер?
Воспитанные или хамы? Как BTS ведут себя вне камер?
Где в Нижнем Новгороде заказать курсовую работу?
Где в Нижнем Новгороде заказать курсовую работу?
Как получить мгновенный микрозайм на карту
Как получить мгновенный микрозайм на карту
Рэпера DMX госпитализировали после передозировки наркотиками
Рэпера DMX госпитализировали после передозировки наркотиками
Нелюбовь к фотошопу, строительный бизнес и непростой характер: что нам известно о жене Басты Елене Пинской
Нелюбовь к фотошопу, строительный бизнес и непростой характер: что
"Там многие хотят быть русскими". Британцы оценили ситуацию на Украине
"Там многие хотят быть русскими". Британцы оценили ситуацию на Украине
В Сербии 107-летняя женщина успешно привилась от коронавируса
В Сербии 107-летняя женщина успешно привилась от коронавируса
РЕН-ТВ: в протестующих против УК "Красная" бросили пиротехническую гранату
РЕН-ТВ: в протестующих против УК "Красная" бросили пиротехническую
Возраст власти не помеха: Трамп замахнулся на президентство-2024
Возраст власти не помеха: Трамп замахнулся на президентство-2024
5 шагов к осознанию себя
5 шагов к осознанию себя
От планшетов до гигантских шоперов: какие фасоны сумок в тренде этим летом
От планшетов до гигантских шоперов: какие фасоны сумок в тренде этим

Топ на сегодня

Аксенов уволил главу госкомрегистра Крыма
Аксенов уволил главу госкомрегистра Крыма
Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска
Евгений Григорьев вступил в должность главы Якутска
Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года
Во Владивостоке открылся новый спортивный комплекс для школьников
Во Владивостоке открылся новый спортивный комплекс для школьников

Еще по теме

В Киеве задержали группу мужчин со взрывчаткой
Сотрудник "Российского военно-исторического общества" пойман в такси с полными карманами наркотиков
Опасная Украина: По Днепропетровску гулял мужчина с гранатометом в пакете (ФОТО)
В Киеве задержали мужчину с гранатой в пакете